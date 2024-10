Rifiuti: telecamere mobili e controlli per sanzionare gli incivili. In un mese 34 multe

Sono 34 le sanzioni elevate, nell'ultimo mese, per abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti. La battaglia contro gli incivili che insozzano strade e isole ecologiche, condotta da anni e con alterne fortune da Comune e Polizia locale, dovrebbe entrare in una nuova fase, maggiormente strutturata e organica.

Ad assicurarlo sono il sindaco Roberto Scheda, l'assessore all'Ambiente Antonio Prencipe, nel corso di una conferenza stampa condotta insieme alla comandante della Polizia locale, Ivana Regis e a Luca Bernardi, referente Asm per l'igiene urbana.

Dei 34 verbali emessi da metà settembre a metà ottobre, sette interessano attività commerciali e due persone residenti in altri comuni del territorio (uno a BorgoVercelli e uno a Vinzaglio) che hanno scaricato la loro immondizia in corso Novara. Proprio le piazzole dopo la curva della Cascina Ranza sono uno dei luoghi in cui gli abbandono sono più rilevanti: ben 8 i verbali elevati. Gli altri riguardano: via Duomo (1, la rotonda tra via Paggi e via Trino (2), corso Fiume (4), piazza Cavour (1), via Camillo De Rossi (2), via Ivrea angolo via Pontinia (2 ), piazza Zumaglini (2), corso Prestinari (2) e via Bertinetti (1).

Ciascun multato ha ricevuto una sanzione da 100 euro che si spera possa essere uno stimolo a seguire le regole. «Questo piano - sottolinea l'assessore Prencipe - non si basa su interventi spot, perché i blitz estemporanei servono a poco. Abbiamo a disposizione 12 telecamere mobili più quelle del sistema fisso; Asm lavora di concerto con la Polizia locale per le attività ispettive. Le 34 sanzioni sono dunque il risultato della ferma volontà dell’Amministrazione di andare a perseguire chi abbandona i rifiuti: perché oggi non è possibile non sapere come smaltire l'immondizia. E chi dice il contrario è in malafede».

Luca Bernardi di Asm ha evidenziato «la costante diminuzione degli abbandoni: siamo infatti passati da 300 a 150 segnalazioni al mese e il riscontro positivo dei nuovi cassonetti per plastica e vetro. Nel corso dell'anno - aggiunge - è previsto il posizionamento di 60 nuovi cestini in diverse zone di Vercelli e l’adozione di un nuovo mezzo per lo spazzamento, più funzionali per il centro storico».

Il percorso di lotta agli abbandoni resta una priorità dell'amministrazione: «L’impegno di rendere Vercelli più pulita, che ci siamo assunti con i cittadini fin dal primo giorno del nostro mandato, è certificato da questi dati. Grazie all’impegno dei vigili urbani e non solo, i controlli sono capillari: lo dimostra, per esempio, la multa in piazza Cavour, dove qualcuno ha abbandonato cartone su una delle plancia, così come nelle zone più periferiche», commenta il sindaco Scheda.

Dal canto suo la comandante Regis assicura l'impegno del personale di via Donizetti non solo per i controlli ma, in futuro, anche per procedere penalmente contro chi dimostra la volontà di abbandonare rifiuti, un reato che, dal 2023, è stato esteso anche al privato cittadino. «Chiedo anche un maggior rispetto degli orari di esposizione degli ingombranti che Asm ritira a domicilio - conclude Regis -: se lasciati in strada troppi giorni prima della data prenotata, potrebbero creare problemi».