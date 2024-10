Convegno sulla lombalgia con il professor Stecco

Sabato 12 ottobre dalle ore 8.30 alle 13 presso il Salone Dugentesco a Vercelli incontro ECM organizzato da CDS – La tua casa della salute - intitolato “Clinica, imaging e terapia della lombalgia, sarà presieduto dal Responsabile scientifico Prof. Alessandro Stecco, Direttore SCDU Radiodiagnostica ASL VC, e si inserisce nel ciclo di convegni con rilascio di crediti ECM CDS Incontri 2024

I lavori della giornata verteranno sulla lombalgia, un sintomo estremamente diffuso e che ha varie cause tra queste l’ernia del disco è la più frequente. Scopo dell’incontro è quello di integrare al meglio la conoscenza del percorso clinico diagnostico e terapeutico con la conoscenza dell’anatomia e della diagnosi differenziale anche per dirimere altre cause concorrenti del sintomo e avviare il paziente verso il percorso più corretto e personalizzato.

Il programma dell’evento e il link per le iscrizioni sono consultabili qui: CLICCA QUI.

L’incontro è rivolto a Medici radiologi, fisiatri, neurologi, neurochirurghi, medici dell’emergenza, medici dello sport, medici di medicina generale, infermieri professionali, tecnici di radiologia e fisioterapisti e prevede il rilascio di 4 crediti ECM.