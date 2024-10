«Ciao Gianni, amico insostituibile e tenace appassionato della corsa e della natura»

Trino è in lutto per la morte improvvisa di Gianni Casula, podista stroncato da un malore domenica mattina durante una gara nel vicino Monferrato

Dal Circolo trinese di Legambiente arriva un toccante ricordo dell'uomo.

Ciao Gianni,

forse te ne sei andato come avresti voluto, correndo in mezzo alla natura, due cose che amavi così tanto, ma troppo presto, troppo presto per la tua famiglia, per i tuoi cari e troppo presto per chi, come noi, ti è stato amico.

Ci mancherai Gianni, ci mancherà la tua forza d’animo, la tua capacità di fare squadra, ci mancherà il tuo amore per le piante e la natura e, perché no, ci mancherà anche la tua testarda caparbietà, tipica della tua amata isola. Sei stato e sarai per noi un amico insostituibile: cercheremo, per quanto sapremo fare, di coprire il tuo ruolo in alcune delle molte attività che avevi all’interno del nostro gruppo, ma sappiamo già che sarà difficilissimo, per non dire impossibile.

Un abbraccio forte a Delia e ad Alberto, a tuo fratello ed alle tue sorelle, il cui dolore non possiamo neanche tentare di immaginare. Un saluto a te, amico nostro, ora sei definitivamente libero di correre in quella natura che Dio ti chiederà di custodire, noi di nostro, ti chiediamo di vegliare sulle nostre azioni, aiutandoci ad immaginare percorsi nei confronti dell’ambiente come tu li avresti pensati, voluti ed attuati.

Ciao Gianni.