"Con passione verso il futuro": presentato il corso di Aeronautica

Nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione superiore Cavour per noi allievi delle classi quinte dell’Istituto tecnico Cavour e dell’Istituto professionale Lanino si è svolta la presentazione del corso di Cultura aeronautica facoltativo e gratuito che si terrà tra Vercelli e Cameri dal 14 al 25 ottobre con una parte teorica e una pratica.

Ebbene sì, per gli studenti tra i 16 e i 20 anni ci sarà la possibilità di partecipare al corso, alla selezione, di volare, per ricevere, al temine, un attestato e per qualcuno un premio finale.

Appassionati, avvincenti, professionali il colonnello Stefano Pietropaoli, il tenente colonnello Massimo Sasso, il maggiore Stefano D’Imperia, il maresciallo Maria Grazia Pecoraro e l’aviere scelto Anna Taggio hanno illustrato la realtà dell’Aeronautica militare italiana.

Pietropaoli ci ha riferito che il punto di partenza per intraprendere qualcosa, un lavoro deve essere la passione. E’ la passione che deve spingerci e che lo ha spinto a fare una determinata scelta di professione.

I relatori ci hanno parlato della difesa aerea, competenza primaria dell’Aeronautica.

Abbiamo visto video davvero interessanti ed emozionanti che ci hanno incuriositi e motivati verso questo affascinante settore militare. Abbiamo imparato cos’è lo “scramble”. Abbiamo conosciuto le diverse attività della nostra Aeronautica tra cui la professione soccorso: ricerca e soccorso , trasporto sanitario e umanitario.

Abbiamo capito l’importanza e il valore di sentirci protetti e difesi da tutte le forze dell’ordine, da chi ha le competenze e gli strumenti.

La nostra Aeronautica è ora impegnata in Emilia Romagna con il suo intervento nell’emergenza maltempo per salvaguardare vite umane e da parte di tutti noi un senso di gratitudine sorge spontaneo.

Abbiamo appreso che questo corpo militare gestisce il servizio meteo, si occupa di Meteorologia. E non solo! Anche lo spazio è settore importante per i nostri militari che usano i satelliti ogni giorno. Siamo stati colpiti dal fatto che tra le forme di difesa c’è anche quella inerente il “Cyberspazio”.

Il colonnello Walter Villadei, aviatore e astronauta, è stato in missione nello spazio diciotto giorni, tra gennaio e febbraio, a bordo della stazione spaziale internazionale.

Un incontro molto interessante e stimolante in cui ci è stato spiegato come arruolarsi nell’Aeronautica militare in vari ruoli e con diverse professionalità. Si può, tramite concorso, accedere al ruolo di ufficiali e sottufficiali. Inoltre si può diventare volontari di truppa. L’Accademia per diventare ufficiali è a Pozzuoli e il corso dura cinque anni. Ora non ci resta che riflettere e capire se la passione e il pensiero per il futuro lavorativo ci porterà a solcare i cieli del nostro avvenire.