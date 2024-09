Fuori strada con l'auto, conducente in ospedale

Nel primissimo pomeriggio di lunedì 23 settembre, poco dopo le ore 13 una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià è Intervenuta sulla SP40, che collega Santhà ad Alice Castello, per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo. Una vettura, alimentata a Gpl, è uscita di strada, finendo ribaltata a lato della carreggiata, in un campo.

All'arrivo della squadra dei Vigili del fuoco l'automobilista era già stato estratto dall'abitacolo e ed era affidato alle cure dei sanitari del 118 di Cavaglià che poi lo hanno trasportato all' ospedale.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell'auto e dello scenario, mentre i Carabinieri di Santhià si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.