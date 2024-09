Controlli anti contraffazione, sequestrati 20mila articoli di bigiotteria e profumeria

I Finanzieri del Comando Provinciale di Vercelli hanno sequestrato oltre 20.000 articoli tra bigiotteria e accessori per la cura della persona non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti nel corso dei controlli effettuati nelle aree mercatali di Vercelli e Santhià.

Le attività sul campo sono state condotte dai militari del Gruppo nell’ambito di una specifica intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli per infrenare il fenomeno della contraffazione dei marchi e dell’abusivismo commerciale organizzato in concomitanza di eventi fieristici che richiamano grande affluenza di pubblico e numerosi venditori anche dalle regioni limitrofe.

Le Fiamme Gialle hanno prima eseguito il monitoraggio della merce esposta su tutti i banchi dei commercianti ambulanti, successivamente, hanno concentrato i loro approfondimenti sui prodotti che destavano maggiori sospetti di irregolarità in quanto privi delle informazioni obbligatorie che il Codice del Consumo prescrive per garantire la sicurezza dell’acquirente e le caratteristiche d’uso dei beni in vendita.

Constatato che, effettivamente, gli articoli, verosimilmente importati da vari Paesi asiatici, risultavano non conformi alla normativa, i Finanzieri hanno eseguito il sequestro amministrativo e i titolari delle ditte stati segnalati alla Camera di Commercio “Monte Rosa Laghi Alto Piemonte” per l’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Dall’inizio di quest’anno, i servizi volti a tutelare il consumatore hanno consentito di sequestrare oltre 54.000 articoli tra contraffatti e insicuri di varia tipologia (dalle creme di bellezza ai prodotti per la casa) in negozi, presso depositi e sui banchi ambulanti.