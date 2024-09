«Qui non si spaccia»: ricorso contro la chiusura del bar

Richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di chiusura emesso nei confronti nel News di piazza Cavour, uno dei bar più conosciuti del centro. Il locale è destinatario di un provvedimento emesso da questore «per sottrarre a persone considerate socialmente pericolose un luogo di ritrovo abituale», come ha spiegato il questore Giuseppe Mariani, illustrando il bilancio dell'operazione "Vite in polvere".

Nel bar, da quanto emerso, non erano avvenute cessioni di droga e i titolari non risultano indagati. E' invece destinatario di un provvedimento cautelare uno dei dipendenti, con il quale è stata interrotta la collaborazione.