Viabilità in zona Municipio: come cambia la circolazione dopo la chiusura di via San Paolo

Chiude mercoledì mattina alle 8 via San Paolo, interessata dai lavori di riqualificazione della sede stradale.

E, di conseguenza, la viabilità della zona intorno al Municipio si prepara a subire nuove modifiche. Mercoledì e giovedì, si potrà uscire da piazza del Municipio imboccando via Lanza, dove verrà invertito il senso di marcia, svoltando poi a destra in corso Libertà per raggiungere il parcheggio di piazza Alciati (o qualsiasi altra destinazione).

Da venerdì e fino alla fine di ottobre, invece, il tratto di corso Libertà tra via San Paolo e via Cagna diventa a doppio senso: chi arriva da via Cagna potrà svoltare a sinistra raggiungendo piazza Alciati o in via Crispi (per chi ha il permesso ZTL inerente a quell’area). All'intersezione tra via San Paolo e il corso, verrà posta una piccola rotonda temporanea per evitare problemi legati alla svolta a sinistra nell'accesso al cortile podestarile.

«Abbiamo pensato a una soluzione che sia il meno impattante possibile per i cittadini e per i commercianti di via San Paolo: questa è una fase di transizione dove ci sono numerosi cantieri, che al termine ridisegneranno una città più bella - dice il vicesindaco Domenico Sabatino - abbiamo anche incontrato i commercianti di quell’area per renderli partecipi delle nuove soluzioni individuate».

A presentare le novità del traffico in una zona nevralgica del centro sono l'assessore Paolo Campominosi e la dirigente del settore Lavori pubblici, Liliana Patriarca. «E’ intenzione del sindaco e dell’amministrazione ridurre al minimo i disagi – spiega Campominosi - e garantire la chiusura del cantiere nei tempi previsti».

Per uscire da piazza del Municipio, invece, è in corso di realizzazione uno “scavalco" che consenta alle auto parcheggiate nella zona antistante il Comune di accedere alla parte di piazza già ristrutturata, con uscita da via Palazzo di Città.

«Con questa soluzione siamo riusciti a salvaguardare i parcheggi in piazza del Municipio e in piazza Alciati consentendo agli automobilisti e al mercato settimanale di convivere con i lavori».

Nel corso delle prossime settimane, ha anticipato Campominosi, saranno mesi a punto 31 parcheggi all’interno del cortile della palestra di piazza Mazzini, e con la riallocazione di quelli esterni si arriverà a 69 posti, che sostituiranno quelli eliminati dal cantiere di piazza Municipio.