Rifacimento di via San Paolo: tra tempi stretti e "rebus" della circolazione alternativa

Si sposta in via San Paolo il cantiere per la riqualificazione delle pavimentazioni che interessa la zona del centro storico intorno a piazza del Municipio. E la circolazione automobilistica, nella zona, rischia di andare incontro a una situazione che, se non è di paralisi, poco ci manca.

Gli interventi che devono prendere il via in settimana preludono alla posa dell'acciottolato che completerà la riqualificazione delle vie della zona centrale, così come previsto dal Piano nazionale qualità dell'abitare: interventi analoghi hanno già interessato tutta la zona davanti alle Poste, via Palazzo di Città e, ora, l'area del Comune.

Con i lavori in corso sulla metà di piazza Municipio che affaccia verso via Palazzo di Città, la piccola via San Paolo, che collega la piazza a corso Libertà rappresenta l'unica strada percorribile dalle auto di coloro che debbano raggiungere la zona per recarsi in uno dei numerosi uffici comunali, o alle Poste. E, almeno fino a quando non sarà completato il lotto di lavori in corso, occorre una soluzione alternativa per evitare che piazza del Municipio diventi un vicolo cieco. Le indicazioni, da Comune, dovrebbero arrivare a stretto giro: prima di iniziare i lavori dev'essere necessariamente emessa un'ordinanza con i divieti di sosta e le indicazioni sulle eventuali modifiche alla viabilità.

Lavori in piazza Municipio permettendo, una delle possibilità sarebbe di sospendere la Ztl in via Lanza e nel tratto di corso Libertà compreso tra via Lanza e via San Paolo e di invertire temporaneamente il senso di marcia nella stessa via Lanza, consentendo alle auto in uscita da piazza Municipio di avere un'alternativa rispetto a via San Paolo. Ma, in Comune, sarebbero al vaglio altre soluzioni. Da trovare, comunque, in tempi molto stretti.

Il cantiere di via San Paolo richiederà una quarantina di giorni di lavoro e commercianti e amministrazione comunale si sono dati come obiettivo di arrivare al periodo pre natalizio con la strada rifatta e riaperta anche alle auto (per tutta la durata del cantiere i pedoni potranno ovviamente passare). Anche perché, nel frattempo, i lavori in piazza del Municipio passeranno al secondo lotto, con il rifacimento della zona antistante il palazzo comunale.