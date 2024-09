Fondazione Marazzato: parata di mezzi storici, concerti e rievocazioni

Gli eventi della Fondazione Marazzato non sono semplicemente occasioni per rinfrescare la storia dei trasporti e la cultura industriale, ma si sono presto trasformati in veri e propri momenti di svago e divertimento grazie alle molte attività collaterali che accompagnano le mostre tematiche organizzate dal 2022 nel complesso di Stroppiana (VC) dove hanno sede la Fondazione e la collezione Marazzato.

L’appuntamento di fine settembre, che riprende la tematica dei veicoli militari già affrontata nel 2023, non farà eccezione: alla parte espositiva, con mezzi storici, mostre fotografiche e convegni si affiancheranno divertenti attività dinamiche che coinvolgeranno il pubblico di tutte le età.

Si inizia con il modellismo: a partire dalle 10:00 di sabato 28 settembre, accanto alla mostra di modelli artigianali che affianca quella dei veicoli veri, sarà a disposizione una pista di slot car allestita dagli esperti del team Nonno Slot. Nella mattinata è prevista una gara competitiva, mentre nel resto della due giorni tutti potranno provare a esibirsi con le velocissime macchinine.

Il clima e l’ambientazione storica entreranno nel vivo grazie alla presenza di gruppi di amatori che animeranno riproducendo nelle aree esterne lo showroom accampamenti militari d’epoca e cimentandosi in brevi esibizioni. Domenica 29 alle ore 11:00 è previsto il raduno di tutte le associazioni seguito dal concerto della Fanfara Alpina di Roppolo. Alle 15:00 riprenderanno invece visite guidate e attività dinamiche.

Per tutta la durata dell’evento, in questa area esterna del comprensorio, trasformata per l’occasione in un campo pratica, il pubblico potrà provare l’emozione di fare un giro a bordo di un vero carro armato e su altri veicoli originali.

Non mancherà, come ormai consuetudine per questi eventi del 2024, una “gita” fuoriporta per gli ospiti che interverranno con le proprie vetture storiche: nel pomeriggio di sabato è infatti previsto un giro tra le strade del monferrato con visita al Museo Carabinieri di Camino e Museo delle Truppe Alpine di Cantavenna, per i quali è possibile prenotarsi scrivendo a mezzistorici@gruppomarazzato.<wbr></wbr>com.

Sempre il sabato avrà luogo una delle grandi novità portate da questa nuova edizione del Porte Aperte organizzati da Fondazione Marazzato: per la prima volta, infatti, il calendario comprende anche un evento serale, nello specifico un concerto swing della celebre St. James Big Band - nata due anni fa a Candelo e guidata dall’artista internazionale Fabio Buonarota - che inizierà alle ore 22:00 e sarà seguito e accompagnato da un’esibizione del corpo di ballo swing “The Kitchen Swing”. Per tutta la serata sarà attivo un servizio bar.

A questo si aggiungono tutte le iniziative di contorno diventate ormai un piacevole consuetudine per gli eventi ospitati a Stroppiana: visite guidate all’esposizione della Collezione Marazzato, che in questo complesso mette in mostra il meglio dei circa 300 mezzi che la compongono, possibilità di calarsi in ambientazioni d’epoca grazie ai simulatori con realtà virtuale, area gioco per i più piccoli, ristorazione a cura della Pro Loco di Crova e Locanda dal Lago.

Di seguito il programma della due giorni:

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 10:30 gare agonistiche di slot car

Ore 11.00 convegno con tavola rotonda “I MEZZI MILITARI DALLE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI”

Ore 14:00 partenza tour in carovana

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 20:00 cena di beneficenza (su invito) con raccolta fondi a favore della Fondazione Veronesi

Ore 21:30: riapertura al pubblico con serata swing

Ore 22:00 fine della manifestazione

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:00 raduno associazioni e rievocazioni storiche

Ore 11:30 concerto della Fanfara Alpina di Roppolo

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 15:00 dimostrazioni con mezzi storici militari

Ore 15: 00: tiro dinamico

Ore 18:00 fine della manifestazione

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.