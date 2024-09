Furti, rapine e una violenza sessuale: dopo il carcere arriva l'esplusione

Furto, rapina e violenza sessuale: una «carriera criminale» che ha visto un continuo aggravarsi dei reati, quella di un romeno che ha appena terminato la detenzione dopo l'ultima condanna e che, nella giornata di martedì, si è visto notificare il decreto di accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria, in provincia di Roma, diposto dal Questore Giuseppe Mariani.

L’uomo, presente in Italia dal 2017, ha riportato dal suo ingresso sul territorio nazionale una serie di condanne in ambito di reati contro il patrimonio, quali furto (anche tentato e in concorso) e rapina. Ad esse va aggiunta, inoltre, un’ultima grave condanna per il delitto di violenza sessuale, per la quale il soggetto ha scontato una pena detentiva terminata il 10 settembre. Per questi fatti, in seguito all’attenta attività degli operatori dell’Ufficio Immigrazione della Questura, è stato emesso dal Prefetto di Vercelli un provvedimento di allontanamento dall'Italia nei confronti dello straniero in quanto ritenuto soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, il Questore di Vercelli ne ha disposto il trattenimento al Cpr di Ponte Galeria), dove l’uomo è stato accompagnato mercoledì pomeriggio dagli operatori della Questura. Lì sarà trattenuto per il tempo necessario a rendere esecutivo il provvedimento di rimpatrio, tramite il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.