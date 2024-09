Due anni lontano dai locali: Daspo urbano a un 45enne denunciato per disordini e resistenza

Dovrà restare lontano dai locali del centro cittadino per due anni il 45enne vercellese che ha ricevuto, nella giornata di mercoledì, un Dacur emesso dal Questore di Vercelli dopo che l'uomo era stato denunciato per disordini causati in un esercizio pubblico del centro, aggravati da resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Il quarantacinquenne domiciliato a Vercelli, gravato da precedenti penali e di polizia, già in passato ha violato misure di prevenzione emesse a suo carico: è stato infatti già deferito all’autorità giudiziaria per mancata ottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso in un'altra provincia d’Italia e a un precedente divieto di accesso a esercizi pubblici di questa città, già emesso dal Questore di Vercelli per 6 mesi.

Il Dacur è una misura di prevenzione, conosciuta anche come Daspo urbano, e mira a evitare che soggetti socialmente pericolosi e dediti a condotte che provocano turbative negli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento, possano reiterare questi comportamenti. In questo caso il Questore ha disposto il divieto di accesso al locale ove il responsabile ha causato le turbative e lo ha esteso a tutti i locali del centro cittadino, in considerazione della pericolosità sociale dell’uomo, già più volte manifestata. Se il destinatario violerà nuovamente il divieto del Questore la legge prevede la reclusione fino a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.