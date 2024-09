Frana sulla Quare - Rassa: torna il maltempo in valle

Danni anche in Valsesia per il brusco peggioramento delle condizioni meteo. Una piccola frana sta interessando la provinciale 82 Quare - Rassa al km 1+500: il personale è al lavoro per rimuovere i massi in strada e disgaggiare quelli sul versante, in modo da consentire il ripristino della sicurezza sul tratto.

Il peggioramento meteo che ha causato rilevanti danni nel torinese, ha interessato marginalmente anche la Valsesia: ad Alagna, che a fine giugno aveva subito gravi danni, sono stati chiusi in via precauzionale alcuni ponti e la strada per l'Acqua Bianca, mentre a Campertogno, il fiume Sesia ha reso impraticabile il guado realizzato per raggiungere la zona del campeggio. L'amministrazione, in accordo con i gestori, aveva comunque disposto lo sgombero a scopo precauzionale della struttura che gli ultimi villeggianti erano già in procinto di lasciare.