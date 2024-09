Docenti idonei al concorso PNRR 2023/2024 sul piede di guerra

Sono bastate meno di 48 ore per raccogliere 12 mila firme a sostegno di una lettera indirizzata alle principali organizzazioni sindacali ed ai diversi gruppi parlamentari.

Con la lettera si richiede, come è di recente avvenuto per i docenti idonei del Concorso 2020, lo scorrimento delle graduatorie con la nomina sui posti rimasti liberi nelle varie classi di Concorso.

“Ci siamo mobilitati con forza - denunciano i firmatari - per smuovere la situazione di stallo in cui ci troviamo nonostante il superamento delle prove concorsuali. Non possiamo più accettare che le nostre competenze ed i nostri sacrifici siano ignorati e non valorizzati. Abbiamo superato prove selettive e siamo stati giudicati idonei pur tuttavia siamo stati lasciati soli nella precarietà condannati a svolgere, in autunno, un altro concorso.

Tutto questo è inaccettabile. Non è stata nemmeno pubblicata la graduatoria degli idonei non vincitori (il concorso era a numero chiuso). Chiediamo, con forza, che le nostre istanze vengano ascoltate ed accolte ponendo fine ad un sistema che premia l’incertezza penalizzando chi ha dimostrato competenza e passione”

I firmatari richiedono pertanto un impegno concreto da parte delle Istituzioni e del Governo affinché la stabilità lavorativa diventi una realtà e non resti un miraggio garantendo nel contempo, con la stabilità del posto, una continuità didattica per i ragazzi.

“La nostra battaglia è appena iniziata, sottolineano i firmatari, e non ci fermeremo finché non avremo ottenuto il riconoscimento che meritiamo”.

Anche nel vercellese si stanno prendendo contatti con numerosi docenti, Associazioni ed Organizzazioni sindacali per invitarli a sostenere questa battaglia perché la stabilizzazione va a vantaggio di tutti, anche delle famiglie. Chi volesse aderire al Gruppo operativo vercellese potrà contattare la prof.ssa Federica Aprigliano (kikkinaina@hotmail.it)

La sottoscrizione della lettera potrà essere effettuata tramite il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMzDKMENmtHwiLZ4q2nO2mZzqwm0ZyQzljTYMNbMubw3KMFQ/viewform?usp=sf_link