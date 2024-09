In giro di notte, con scala e attrezzi da scasso: arrestato un 39enne

Condotto negli Uffici della Questura per la sua compiuta identificazione e la redazione degli atti a carico, il soggetto, di origine albanese e residente a Vercelli, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e tentato furto in abitazione e, su disposizione del pubblico ministero di turno, il soggetto, gravato da numerosi precedenti giudiziari e di polizia, è stato poi associato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e della celebrazione del giudizio per direttissima.