Scontro a Quinto: conducente ferita e incastrata nell'auto - foto

Incidente tra due auto, nella notte, a Quinto, sulla Trossi.

Intorno alle 3,30 i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto due autovetture sulla SP594 a Quinto Vercellese.



Una volta in posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a prestare i primi soccorsi ad una delle conducenti rimasta ferita nell'incidente e, in collaborazione coi sanitari, alla sua estrazione dall'auto dove era rimasta bloccata. Successivamente sono poi state messe in sicurezza l'area e le vetture.

Indenni gli altri occupanti dei veicoli.



Sul posto oltre a Vigili del Fuoco e sanitari anche i carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti sulla dinamica e sulle condizioni delle persone coinvolte.