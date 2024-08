Sagra d'la Panissa, al via la 32° edizione

Taglio del nastro, alle 18 di giovedì 22 agosto, per la 32° edizione della Sagra d'la Panissa. Organizzata dal Comitato Vecchia Porta Casale, presieduto da Guido Manolli, la manifestazione viene ospitata nell'area della Palestra Mazzini e propone serate di musica e buona cucina. Tutte le sere, dalle 19,30, apre la cucina con le specialità piemontesi: posto d'onore per il tipico risotto vercellese e poi spazio a salam d'la doja, agnolotti, lingua in salsa, grigliate miste e altre golosità.

Dalle 21 musica e ballo a palchetto: a inaugurare la serie dei concerti è l'orchestra "Rossella Ferrari e I Casanova”. Il 23 agosto c'è l’orchestra spettacolo di Alex Biondi; sabato, dalle 22, c'è la "Jukebox Party Band", domenica 25 "Samantha & Alex Tosi Band", mentre lunedì 26 sarà la volta dell’orchestra spettacolo "Anna Maria Allegretti". Atteso appuntamento, martedì 27 agosto alle 22 con la "Shary Band" e chiusura nel segno di "Zona Pezzali", la tribute band che ripropone i grandi successi del cantate degli 883.

All'interno della palestra Mazzini mostra di quadri con “Futur'Arte" che rende omaggio alla memoria del presidente Franco Ferragatta, scomparso a luglio; immagini dei vecchi Caffè vercellesi del secolo scorso ed esposizione dedicata al riso a cura de “La Pista”di Alberto, Celestina ed Elisabetta Galante.