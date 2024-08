Controlli sull'acqua a Varallo, aggiornamenti dell'Asl

Sono tutti negativi, per ora, i controlli effettuati sull'acqua prelevata a Varallo nella zona in cui è stato necessario rifornire la rete idrica con acqua prelevata da un rio di superficie. Una situazione di emergenza che, pur essendo stata accompagnata da un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua a scopi alimentari, non ha mancato di destare polemiche per il concomitante e anomalo numero di persone che hanno accusato disturbi gastrointestinali.

in una nota l'Asl Vercelli precisa: «I controlli microbiologici effettuati su coliformi fecali, escherichia coli, enterococchi e salmonella hanno dato tutti esito negativo. A giorni sarà disponibile anche l'analisi sulla presenza di Norovirus nell'acqua richiesta all'Istituto zooprofilattico di Brescia».