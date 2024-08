Liti d'agosto: dal pugno al volto, al vicino colpito con una mazza da baseball

Tre ammonimenti per violenza domestica e due avvisi orali emessi in pochi giorni dal Questore di Vercelli. Non si arresta l’impegno della Divisione Polizia Anticrimine nell’attività preventiva volta ad evitare che situazioni di violenza embrionale possano persistere e degenerare in eventi più gravi. Comportamenti aggressivi nei confronti i familiari, congiunti o vicini di casa; percosse, ingiurie, in un caso anche un'aggressione e una minaccia con una mazza. Comportamenti che, non avendo causato prognosi che consentano di agire d'ufficio vengono affrontati attraverso misure preventive.

Nell’ultima settimana, il Questore ha emesso provvedimenti di ammonimento per violenza domestica (una misura di prevenzione che interviene ai primi agiti violenti, in presenza di “reati spia”, quali minaccia, percosse, lesioni, danneggiamenti, violenza privata, anche in assenza di querela da parte della vittima) nei confronti di un 40enne italiano, il quale, in diverse occasioni e per futili motivi, ha avuto comportamenti di violenza fisica e psicologica nei confronti della propria moglie, consistenti in percosse, ingiurie e danneggiamenti a suppellettili di casa. Tali comportamenti violenti erano iniziati nel 2020 ed erano proseguiti nel tempo, soprattutto nei momenti in cui l’uomo era sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e si erano verificati anche in presenza dei due figli minori della coppia, talvolta essi stessi vittime dell’aggressività e delle intemperanze paterne. Stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di un cittadino ecuadoriano, violento e aggressivo con la propria compagna, più volte strattonata, percossa e talvolta presa per il collo.

L’avviso orale, invece, è il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, che esistono indizi a suo carico, tali da farlo ritenere socialmente pericoloso, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge. Nell’ultima settimana, il Questore ha adottato tale provvedimento nei confronti di un 50enne italiano, già gravato da precedenti penali e di polizia, per aver colpito, un vicino di casa con una mazza da baseball a seguito di una lite e causato la caduta sul selciato dell’anziana suocera della vittima, procurando a entrambi lesioni personali; il medesimo provvedimento è stato altresì emesso nei confronti di un altro italiano per aver colpito al volto un uomo per futili motivi, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e avergli causato lesioni personali.

I provvedimenti del Questore in questi casi si accompagnano alle tante segnalazioni di reato all'Autorità Giudiziaria e ai conseguenti procedimenti penali, con relative eventuali condanne.