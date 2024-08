I saluti del colonnello Degrassi: dopo 40 anni si congeda dai Carabinieri

Lunedì 12 agosto il colonnello Paolo Degrassi lascerà il comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli e il servizio attivo nell’Arma.

«La mia storia professionale termina in Piemonte, ove era iniziata nell’agosto del 1984 alla storica caserma Cernaia di Torino - ricorda il colonnello -. Una quarantennale avventura al servizio del cittadino e dell’Istituzione, a cui ho dedicato le mie energie e il mio tempo. L’Arma mi ha consentito di svolgere numerosi incarichi, in buona parte impegnativi ma entusiasmanti, tra i quali ricordo il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, il Comando del Nas di Milano, le Compagnie di Saronno e Menaggio, lo Stato Maggiore della Legione “Friuli Venezia Giulia” e ultimo, ma solo in ordine di tempo, l’attuale incarico a Vercelli».

I due anni trascorsi nella città di Sant’Eusebio hanno consentito a Degrassi «di apprezzarne la popolazione, genuina e generalmente molto cortese, le indiscusse opere d’arte e architettoniche che costellano il centro cittadino e la provincia e, dal punto di vista professionale, constatare il sostanziale equilibrio tra aspetti rurali e caratteristiche urbane che consentono lo svolgimento pacifico delle attività degli abitanti, in un’atmosfera di sostanziale assenza di grosse problematiche di sicurezza che va però preservata con attenzione e impegno. Ringrazio gli organi di stampa con i quali ritengo di avere instaurato, e mantenuto per tutto il periodo, rapporti istituzionali cortesi e collaborativi e auguro al mio successore, tenente colonnello Alberto Menziola, che assumerà l’incarico ai primi di settembre, ogni fortuna personale e professionale».