Principio di incendio in via Restano

Principio di incendio, nel pomeriggio di lunedì, in uno stabile di via Restano. Per la messa in sicurezza della zona interessata è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che, dopo aver ricercato la zona dalla quale si era innescato il principio di incendio, ha evitato che la situazione di rischio si propagasse ad altre zone dell'immobile.

Intervenuti anche una squadra Polizia di stato, una della Polizia locale e i tecnici dell' azienda manutentrice della linea elettrica: nell'episodio non ci sono feriti da segnalare.