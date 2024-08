"Nidi, nodi, fluidi", percorso culturali in Valsesia

Dal 14 agosto al 3 settembre potete seguire il secondo appuntamento del II Atto di Nidi, nodi. Fluidi di Sonia Arienta, curato a Gabi Scardi. Questa volta l’inaugurazione ufficiale sarà a Carcoforo il 14 agosto con un doppio appuntamento: alle ore 16.00 un workshop di puncetto tenuto da varie maestre della valle e da appassionate, gratuito e aperto a tutti, alle 18.00 l’inaugurazione del percorso espositivo (disegni, foto, testi, installazioni) proveniente da Rimella e realizzato grazie alla rielaborazione del materiale raccolto attraverso le interviste effettuate durante la residenza artistica ad aprile. Punto di ritrovo: Municipio, via centro 19, CAP, 13026.

«Il workshop gratuito – spiega Sonia Arienta - sarà il punto di partenza per libere interpretazioni del puncetto che avrà una parte importante nella realizzazione di una nuova installazione. Si tratta di un’opera partecipata ispirata al pizzo tradizionale locale – continua la drammaturga - forte elemento identitario per gli abitanti dal punto di vista storico: il workshop sarà l’occasione per vedere, “in diretta”, la realizzazione dell’opera nel suo divenire, prima di esporla».

I lavori esposti nei vari siti sono una collezione di “risposte” visive alle domande poste ai residenti a proposito del loro rapporto con i luoghi, gli alberi, gli elementi del paesaggio, l’immaginario legato ai viaggi, la natura, una “traduzione” tridimensionale, o in alcuni casi, una citazione diretta delle parole pronunciate dalle persone che hanno accettato di scambiare i loro punti di vista con l’autrice, che dice: “Ringrazio moltissimo tutti per la loro disponibilità, accoglienza e gentilezza”.

Contemporaneamente, dal 14 agosto fino al 3 di settembre sarà possibile visitare altri percorsi espositivi nei Comuni di Alto Sermenza (VC, presso il Punto Tappa GTA Obru Mattu, località Rima 8 e presso rifugio Alpe Campo Rimasco, via Centro 10, CAP 13029 info Comune: 0163 95125), Civiasco (Palazzo Durio, via E. Durio 19 cap 13010, Comune tel: 0163 55700), Rimella (Casa Omodei, frazione Chiesa cap 13020, Comune: 0163 55203), Rossa (Teatro, piazza Concordia 1, CAP 13020, info Comune: 0163 75115) con altre opere che si muovono nei Comuni partner in senso antiorario. Orari per le visite: 10-18. Il secondo atto di Nidi, nodi. Fluidi è, infatti, costituito dalla “tournée” delle installazioni interattive di Sonia Arienta curate da Gabi Scardi, originate dai dati raccolti nei dialoghi/interviste con gli abitanti e i villeggianti storici riguardanti i loro rapporti affettivi ed estetici con i luoghi nei quali abitano o trascorrono le vacanze. Questo dà modo anche a chi non esce dal proprio Comune di vedere e confrontare il proprio punto di vista con quello degli altri paesi, mentre ai visitatori provenienti dal fondovalle permette di poter visitare più paesi – se ha tempo - per avere un quadro completo che aiuta a comprendere i rapporti che legano le persone al loro territorio di nascita o di adozione.