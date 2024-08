Serata per i giovani con la Silent disco, in piazza Cavour.

L'appuntamento, promosso dal Comune nell'ambito della rassegna pensata per animare le serate estive, è questa sera, a partire dalle 𝟮𝟭. «Tre dj accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale unico, offrendo tre generi musicali diversi per soddisfare tutti i gusti - spiegano dal Comune -. Saranno distribuite gratuitamente 500 cuffie per permettere a ogni partecipante di immergersi completamente nell'atmosfera coinvolgente di questa esperienza».