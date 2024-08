Muore a 24 anni in sella alla sua moto: si stava recando al lavoro

Saluggia è in lutto per il 24enne Luca Fabbri, morto nella giornata del 2 agosto all'ospedale San Giovanni Bosco dove era stato ricoverato in gravissime condizioni in seguito a un incidente avvenuto nella giornata di lunedì a Torrazza Piemonte, sulla strada provinciale che collega vercellese e torinese.

Un bilancio tragico quello dello scontro tra due moto: nel sinistro aveva già perso la vita Maria Cristina Mulè, 56enne di Chivasso, moglie dell’ex vicesindaco metropolitano Marco Marocco. Fabbri, l'altro centauro coinvolto, era invece stato trasportato in condizioni gravissime al San Giovanni Bosco di Torino, dove è spirato nella giornata di venerdì. Al momento dell'incidente Fabbri viaggiava a bordo di una Ducati Monster con la quale si stava recando alla Luxottica di Lauriano, dove lavorava. Al momento dell'incidente anche Mulè, mamma di due figlie, si stava recando al lavoro, al polo Sorin di Saluggia.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Verolengo.