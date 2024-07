Cigliano, terza seduta di Consiglio. Con polemiche

Giovedì 25 luglio terzo consiglio comunale per l’amministrazione presieduta da Giorgio Testore. All’ordine del giorno alcuni punti istituzionali quali la nomina dei rappresentanti presso la Commissione della biblioteca e la Commissione Agricoltura, la comunicazione della relazione degli equilibri di bilancio (condizione che permane), a cui è seguita la presentazione della variazione di bilancio effettuata dalla giunta riguardante maggiori entrate distribuite su alcuni capitoli di spesa tra cui sostegno alle associazioni e supporto tecnico esterno. Gli ultimi due argomenti riguardano l’approvazione delle modifiche relative all’accordo per la stazione unica appaltante e una variazione al piano regolatore inerente il bar-ristoro del centro sportivo che resta inglobato nel complessivo dell’intero impianto e non assegnato come struttura commerciale singola. Proprio questo argomento ha visto l’uscita anticipata di un consigliere di minoranza (l’ex sindaco Marchetti) che prima di lasciare l’aula ha chiesto le dimissioni dell’assessore ai lavori pubblici per conflitto di interessi, in quanto dipendente di una ditta di demolizioni che ha lavorato per il Comune. L’istanza non ha avuto seguito e la votazione si è conclusa con l’approvazione; l’opposizione si è astenuta.

Gianpaolo Arborio

In risposta all'uscita dall'aula di Marchetti, uno stralcio del comunicato del sindaco Giorgio Testore.

Come Sindaco e Componenti della Maggioranza intendiamo ribadire che l’atteggiamento del rappresentante di Minoranza Diego Marchetti, tenuto nell’ultimo Consiglio Comunale e che ricalca l’atteggiamento suo consueto, non ci sorprende più di tanto. E’ la chiara immagine di chi, sconfitto seccamente ed ancora tramortito dallo schiaffo collettivo che i ciglianesi gli hanno inflitto l’8 e 9 giugno, per cercare di farsene una ragione, tenta di infangare, lanciando accuse assolutamente prive di ogni fondamento su chi lo ha battuto sonoramente e democraticamente.



Sarebbe auspicabile che, anziché chiedere impropriamente le dimissioni al nostro Assessore, fosse lui stesso a farsi da parte e a lasciare il posto ad altre persone meno astiose e forse più propense ad un costruttivo dialogo tra maggioranza e minoranza per il bene del paese di Cigliano.

Fatta questa doverosa premessa, la maggioranza consigliare prende atto delle dichiarazioni rese dal consigliere Marchetti nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale del 25 luglio 2024, evidenzia come le stesse siano destituite di qualsivoglia concreto fondamento ed esprime e conferma il proprio sostegno e fiducia incondizionati nei confronti dell'assessore Emiliano Grigolo, anche e soprattutto in relazione alle funzioni da questo svolte nell'interesse del Comune. Si coglie l'occasione per ribadire che qualsiasi segnalazione o denuncia alle competenti autorità in relazione a situazioni, fatti o accadimenti che dovessero risultare infondate o non rispondenti al vero, troveranno ferma risposta da parte dei diretti interessati, per la tutela dell'onore e della professionalità degli stessi.