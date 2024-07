Incidente in viale Rimembranza: morto un 35enne

E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale il motociclista coinvolto nello scontro avvenuto nel primo pomeriggio in viale della Rimembranza.

L'uomo, 35enne, stava viaggiando in sella a una moto diretta verso piazza Solferino quando, all'intersezione con via Marco Polo si è scontrato con una Opel condotta da un cittadino nigeriano residente in città. Nell'impatto, il motociclista ha avuto la peggio riportando gravissimi traumi. Trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea dal 118 è spirato poco dopo il ricovero.

La Polizia locale si sta occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica del sinistro. L'incrocio viene considerato pericoloso dai residenti della zona anche causa della frequente presenza di vetture in sosta che limitano la visibilità.