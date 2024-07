Pagavano per far sesso con una 13enne: due 70enni finiscono in carcere

La Squadra Mobile di Vercelli ha dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di due vercellesi, di 69 e 70 anni, riconosciuti colpevoli dei reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile.

La vicenda risale al 2021 quando, su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Vercelli, gli investigatori della Squadra Mobile avevano posto sotto controllo un nucleo familiare di nomadi con quattro figli minori che versava in un grave stato di degrado morale e materiale.

In particolare era balzata subito all'occhio la situazione della figlia più piccola, appena tredicenne, che da mesi non andava più a scuola perché, a detta dei genitori, gravemente malata. Ma da un compito in classe svolto dalla ragazzina e subito acquisito dagli inquirenti si percepiva una richiesta d'aiuto proprio in relazione alle condizioni di vita familiare imposte e alle frequentazioni di persone estranee al nucleo familiare, motivo per cui, su disposizione della Procura, la Squadra Mobile di Vercelli intraprendeva una lunga e difficoltosa attività investigativa volta a far luce su quanto raccontato, in maniera confusa e poco chiara, dal tema della ragazzina.

Posizionando telecamere sulla via in modo da sorvegliare la porta di casa della famiglia e attraverso intercettazioni ambientali all’interno dell’abitazione, emergeva un quadro davvero raccapricciante: i genitori, in cambio di piccole somme di denaro, “cedevano” la figlia ad anziani vercellesi, obbligandola a consumare rapporti sessuali completi con questi ultimi.

Posti immediatamente in protezione i minori e arrestati già all’epoca i responsabili, per due dei clienti l’11 luglio scorso si è conclusa definitivamente la vicenda processuale, dal momento che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dagli stessi presentato e condannando entrambi alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione.

Rintracciati nelle rispettive abitazioni ove si trovavano agli arresti domiciliari, i due sono stati condotti in Questura per gli adempimenti di rito al termine dei quali sono stati associati alla Casa Circondariale di Vercelli per l’espiazione della lunga pena detentiva da scontare per i gravi reati commessi.