Intrappolata in casa con la serratura rotta

Si è rotta la chiave di casa e una bambina è rimasta intrappolata in un alloggio in via Benadir. Intervento di soccorso, nel pomeriggio di martedì, da parte della squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Vercelli. Arrivata sul posto i Vigili del fuoco con l' utilizzo della scala italiana sono riusciti ad avere l'accesso all'interno di un appartamento dove una bambina era rimasta chiusa da sola per la rottura della serratura interna. Una volta aperta la porta la bimba è stata affidata alla madre.