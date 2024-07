È tempo di Anima Festival: i grandi della musica si esibiscono nel teatro naturale della provincia di Cuneo

L’estate porta nella provincia di Cuneo, l’Anima Festival, il progetto musicale di Ivan e Natascia Chiarlo, musicisti saviglianesi che da nove anni accolgono nell’Anfiteatro dell’Anima, struttura privata a pianta di teatro greco, che hanno costruito sulla sommità della collina di Cervere, i più importanti tour nazionali.

Il primo sarà sabato, alle 21,30. Fiorella Mannoia ha voluto ritornare nella location cuneese, dopo due applaudite esibizioni nel 2016 e l’anno scorso, con la novità di questa estate: ‘’Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, in cui sarà accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica. L’Anfiteatro dell’Anima compare tra i luoghi che la cantante romana ha scelto, fra cui Castello Sforzesco di Vigevano, Piazza Castello a Reggio Calabria, l’Arena Virgilio di Gaeta. Lunedì sul grande palco en plein air, dominato dalla scultura ‘’Anima’’ di Germana Eucalipto, una scenografia che le luci dei concerti rendono particolarmente suggestiva, salirà Umberto Tozzi con ‘’L’ultima notte rosa Final tour’’, con cui il cantante dà l’addio alla scena live, secondo quanto ha preannunciato. L’Anima Festival è una delle dodici nuove tappe che ha aggiunto al calendario della tournée con cui celebra cinquant’anni di carriera. Il concerto è già sold out, così come quelli di Mahmood, sabato 20 luglio e di Antonello Venditti domenica 21 luglio.

‘’Non era mai capitato di iniziare il festival con tre date al completo – racconta il direttore artistico Ivan Chiarlo -. Tutti i big che si avvicenderanno sul palco, sono richiestissimi. Siamo riusciti ad assicurarci la loro presenza proprio perché il Festival ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama dei grandi appuntamenti estivi italiani’’.

Il terzo concerto, porterà sul palco giovedì 18 luglio, Ermal Meta con ‘’Live’’, in cui l’artista ripercorre i successi che hanno segnato la sua carriera, di autore oltre che di interprete, fra cui l’album ‘’Vietato Morire’’ con il singolo ‘’Piccola Anima’’, e ‘’Tribù Urbana’’ anticipato da ‘’No satisfaction’’. Tra gli ultimi brani, un regalo per l’estate: ‘’Mediterraneo’’.

Sabato 20, arriverà Mahmood che da oltre due mesi è sold out. Il suo tour estivo, accompagnato da ‘’Tuta gold’’, la canzone che ha portato al Festival di Sanremo e che ora è tra le hit più amate sulle spiagge, insieme con ‘’Ra Ta Ta’’, è un appuntamento imperdibile nell’estate cuneese.

Domenica 21, Antonello Venditti. Per tre volte applaudito all’Anima Festival, arriva preannunciato dal successo planetario dello storico brano ‘’Notte prima degli esami’’ con cui quarant’anni fa ricordava l’emozione dell’esame di maturità. Oggi, lo festeggia con una tournèe che può contare su un pubblico intergenerazionale. Per Venditti tutto esaurito, anche gli ultimi posti.

Il programma dell’Anima Festival si è arricchito di due appuntamenti ad ingresso libero, venerdì 12 e venerdì 19 luglio, nell’area verde dove dalle 20, saranno in consolle i dj, per vivere l’estate sotto le stelle, con street food di qualità e canzoni senza tempo. La prima serata, ‘’La vita a 30 Anni Summer tour’’, dà appuntamento ai nostalgici, la seconda ‘’We love 2000@Party’’, agli innamorati.

Il 4 agosto, la musica lascia il posto al cabaret: protagonista Angelo Duro con ‘’Sono Cambiato’’. L’ex iena porta in tour il suo ultimo monologo in cui conferma la fama di ‘’comico immorale’’. I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita su ticketone. Informazioni sul sito www.animafestival.it e www.associazionetoscanini.it. L’area apre 90 minuti prima del concerto. Parcheggio a 50 metri dall’ingresso.