Trekking a Zubiena tra cultura e tradizione con “Wonnie in giro” di Fondazione FILA Museum

È Zubiena la località protagonista dell’edizione 2025 di “Wonnie in giro”, l’evento promosso da Fondazione FILA Museum che anche quest’anno permetterà di trascorrere una giornata indimenticabile tra natura, storia e cultura.

Dopo aver accompagnato i partecipanti delle passate edizioni attraverso le vie storiche di Ivrea e i sentieri che portano a Oropa, per la quinta edizione dell’iniziativa Fondazione FILA Museum consentirà di esplorare il borgo storico situato nel cuore della Serra morenica biellese.

L’evento, in programma per sabato 6 settembre, rappresenta un’occasione imperdibile per trasformare un’esperienza di trekking urbano in un percorso all’insegna della conoscenza del territorio e delle tradizioni locali.

Wonnie in giro 2025: le attività del 6 settembre

L’iniziativa “Wonnie in giro” è interamente gratuita e aperta ai partecipanti di tutte le età, che potranno conoscere e ammirare alcuni dei luoghi più simbolici di Zubiena. A partire dalle ore 9:00, infatti, si susseguiranno una serie di attività alternate a momenti di svago e ristoro, seguendo questo programma:

· ore 9:00 - ritrovo presso Pro Loco Zubiena, per effettuare le iscrizioni e ritirare il pacco gara;

· ore 9:30/10:00 - partenza da Zubiena, camminando lungo i vicoli in pietra e ammirando numerose viste panoramiche;

· ore 10:15 - passaggio a “La Curva dell’Arte”, per una tappa musicale a cura dell’Associazione Belvedere;

· ore 11:00 - visita al Forno Comunitario di Vermogno, luogo simbolo della memoria collettiva del borgo restaurato dall’associazione Vermogno Vive, trasformato in punto di ritrovo culturale;

· ore 12:00 - passerella sul torrente Elvo con dimostrazione di ricerca dell’oro alluvionale grazie all’Associazione Biellese dei Cercatori d’Oro;

· ore 13:30/14:00 - rientro alla Pro Loco di Zubiena e degustazione di piatti tipici, partecipando alla “Festa del Campagnin” con stand gastronomici e atmosfera conviviale.

È anche prevista una visita gratuita al Museo dell’Oro e della Bessa, alla scoperta dell’antica vocazione aurifera del territorio.

Ospiti speciali dell’edizione 2025

Anche quest’anno “Wonnie in giro” sarà allietata dalla presenza di alcuni ospiti speciali, celebrità dello sport nazionale che condivideranno esperienze e aneddoti con tutti i partecipanti.

Guest star dell’edizione 2025, infatti, saranno il campione della pallavolo italiana Andrea “Lucky” Lucchetta, da sempre promotore di sport e inclusione affiancato da Francesco “Ciccio” Graziani, icona del calcio italiano e campione del mondo nel 1982.

Sarà anche presente Alessandra Chillemi, break dancer professionista e promotrice della cultura hip hop, diventata un vero e proprio punto di riferimento della scena urban.

Come partecipare

Per partecipare all’evento “Wonnie in Giro 2025” è necessario effettuare la prenotazione attraverso il sito ufficiale di Fondazione FILA Museum.

È anche possibile inviare una e-mail all’indirizzo: info_fondazione@fila.com o contattare telefonicamente il numero: +39. 015 099 7011, per ottenere maggiori informazioni e dettagli sulla manifestazione del 6 settembre.