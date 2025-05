Torna l’Anima Festival: ecco tutti i cantanti dell’edizione 2025 e come prenotare!

L’Anima Festival 2025 celebra dieci anni di grande musica, emozioni e spettacolo con un’edizione davvero imperdibile, nella cornice unica dell’Anfiteatro dell’Anima a Cervere, nel cuore della provincia di Cuneo. Un’occasione ideale per vivere serate di musica straordinaria e, allo stesso tempo, scoprire le meraviglie paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche delle Langhe e Roero, patrimonio UNESCO e meta tra le più affascinanti del Piemonte, della città di Fossano e Savigliano nonché delle valli alpine del cuneese

Programma Ufficiale Anima Festival 2025

Giovedì 17 luglio – Noemi

La cantautrice romana apre il festival con il suo “Summer Tour”, proponendo i brani del nuovo album Nostalgia e il singolo sanremese “Se ti innamori muori”. Un live intenso che mescola ballad romantiche e ritmi elettronici, impreziosito da collaborazioni con artisti come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

Venerdì 18 luglio – Nek

Un tuffo nella storia della musica italiana con il tour NEK HITS – LIVE 2025. Con oltre trent’anni di carriera, Nek incanterà il pubblico con successi intramontabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore” e “Se telefonando”, accompagnato da una formazione energica in power trio.

Sabato 19 luglio – Marco Masini

Con Ci vorrebbe ancora il mare – Tour 2025, Masini celebra 35 anni di carriera. Un concerto toccante che ripercorre i grandi classici da “Disperato” a “Bella stronza”, fino ai brani più recenti, per una serata ricca di emozioni.

Domenica 20 luglio – Simone Cristicchi

L’originale “cantattore” presenta Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025, un’esperienza che fonde musica, poesia e teatro, accompagnata dallo Gnu Quartet. Uno spettacolo sorprendente nella magica atmosfera dell’Anfiteatro.

Venerdì 25 luglio – Ale & Franz

Il duo comico regala una serata all’insegna delle risate e della leggerezza, con il loro stile inconfondibile che ha conquistato il pubblico di ogni età.

Sabato 26 luglio – Jimmy Sax

Il sassofonista e performer internazionale, celebre per “No Man No Cry”, travolgerà Cervere con un’esibizione che fonde deep-house, funky ed electro, promettendo una notte di pura energia.

Mercoledì 30 luglio – Massimo Ranieri

Il gran finale con Tutti i sogni ancora in volo, uno spettacolo che unisce canto, teatro e narrazione. Massimo Ranieri porta sul palco brani storici, inediti e momenti di intensa teatralità per un evento davvero indimenticabile.

Un viaggio tra musica e territorio

Partecipare all’Anima Festival è anche l’occasione perfetta per esplorare la provincia di Cuneo: dai borghi storici di La Morra, Barolo e Monforte d’Alba, alle colline vitate delle Langhe, passando per le prelibatezze culinarie come tartufo, formaggi e vini d’eccellenza, senza dimenticare Fossano, città degli Acaja e le vallate alpine per una passeggiata nella natura, a piedi o in bici. Un’esperienza che unisce arte e natura, cultura e gusto.

Informazioni e Biglietti

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili su:

👉 www.ticketone.it

👉 www.friendsandpartners.it

Per dettagli e aggiornamenti:

🌐 Homepage - Anima Festival Cervere (Cuneo)