Nel cuore della provincia, proprio dove nasce il Po, sabato 30 agosto la Lega Cuneo vivrà un importante momento di confronto e comunità: la Festa del Monviso, appuntamento fisso in vista dell’autunno. Un luogo simbolico, a Pian del Re (Crissolo), per un evento che affronterà i temi centrali per il futuro del territorio.
L'appuntamento è a partire dalle ore 10 e sarà un'occasione per incontrare autorevoli ospiti e discutere su temi rilevanti. Ci si potrà confrontare tra gli altri con il presidente dei Deputati Lega On. Riccardo Molinari, e con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Sen. Roberto Calderoli.
Si parlerà di autonomia e del valore inestimabile della montagna, perché, come sostiene la Lega Cuneo, le decisioni sul futuro devono essere prese il più vicino possibile a chi vive e lavora in questi luoghi. Si discuterà di sicurezza e, ovviamente, delle grandi battaglie per le infrastrutture, pilastri fondamentali per lo sviluppo della provincia: dal tunnel del Tenda, all'attesa autostrada Asti-Cuneo, fino ai collegamenti strategici come Demonte, Armo-Cantarana e la tangenziale di Mondovì.
Non mancheranno poi i focus sulle problematiche delle aziende e sul sostegno che serve agli enti locali, in particolare ai sindaci, in prima linea ogni giorno.
La mattinata si concluderà con un momento di convivialità: un pranzo insieme per continuare il confronto in amicizia.
Per organizzare al meglio la giornata si chiede cortesemente di prenotare chiamando Paolo al numero 348.9211671.
Tempo libero | 14 agosto 2025, 13:07
Festa del Monviso: un giorno di dibattito e comunità nel cuore della provincia, a Pian del Re
Il 30 agosto si parla di autonomia, infrastrutture e montagna, attesi il ministro Calderoli e l'onorevole Molinari
