Auto in fiamme in via Trino

E' stata la prontezza del conducente a evitare danni e conseguenze dopo che un'auto ha preso fuoco, intorno alle 13,30 di venerdì in via Trino. L'autista è riuscito a fermarsi in un'area libera da altre autovetture, limitando una possibile propagazione delle fiamme e riuscendo a mettersi al sicuro.

Per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della zona sono intervenuti i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli. Nonostante l'enorme spavento, per fortuna il rogo non ha causato conseguenze agli occupanti della vettura.