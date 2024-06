La Finanza celebra il 250 anni di fondazione: un anno di lavoro al servizio della legalità e della tutela dei consumatori

Festa del 250° di fondazione per la Guardia di Finanza che, mercoledì, sul sagrato della basilica di Sant’Andrea ha celebrato un anniversario tracciando il bilancio delle attività degli ultimi 17 mesi, guardando al futuro ma ricordando saldamente le proprie radici.

A tracciare il bilancio di un anno in cui si è molto lavorato in materia di controllo della spesa pubblica, con un occhio particolare al Pnrr, è stato il colonnello Ciro Natale, comandante provinciale delle Fiamme Gialle.

Negli ultimi 17 mesi, sono stati eseguiti 2070 interventi ispettivi e 235 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia; 50 i soggetti denunciati per reati tributari sono 50 e all’esito di indagini, sono stati inoltre segnalati all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 3,5 milioni di euro.

Ventidue gli evasori totali identificati e 4 i casi di evasione totale internazionale venuti alla luce. I 18 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare circa 18 tonnellate di prodotti energetici adulterati o illecitamente distratti dall’uso agricolo a quello per autotrazione. Tre sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale.

Particolarmente impegnativa l'attività legata al controllo della spesa pubblica e e all'esecuzione degli interventi finanziati dal Pnrr: in tale ambito sono stati eseguiti 54 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per circa 5.284.147 di euro.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 85 interventi, di cui 46 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha portato complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per 804.038 euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono 556.241 euro. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite 117 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 44 soggetti. In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per circa 1,2 milioni di euro.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 28 interventi che hanno portato alla denuncia di 16 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per circa 9,8 milioni di euro.Sono stati investigati oltre 101 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 50 interventi, sviluppate 3 deleghe dell’Autorità Giudiziaria, denunciati 2 soggetti e 18 sanzionati, in via amministrativa. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 87.000 prodotti tra contraffatti e non sicuri. Sono stati, anche, sequestrati 303 prodotti alimentari confezionati per frode commerciale.

Infine l'attività di salvataggio condotta dalla Stazione del Soccorso Alpini: nel 2023, gli interventi complessivi effettuati dai finanzieri di Alagna sono stati 36 e hanno permesso di portare in salvo 31 persone e recuperare 3 salme. L’attività del comparto alpestre, che sta continuando anche nel 2024, ha consentito di eseguire ad oggi 39 interventi, salvare 38 persone e recuperare 5 salme.

Il 250° di fondazione è stato anche l'occasione per rendere omaggio alla memoria del finanziere Felice Casalino, medaglia di bronzo al valor militare, caduto a soli 21 anni e al quale è intitolata la caserma di corso Fiume:; alla pronipote Orietta è stata consegnata copia della pagine della Sesia del 1918 nella quale viene ricordato il sacrificio del militare vercellese, mentre i quadri contenenti il simbolo dei 250 anni sono stati consegnati al dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, al più giovane finanziere in servizio e a Silvio Mondinelli, conquistatore delle vette più alte al mondo, finanziere del Soccorso Alpino (oggi in congedo) e spesso protagonista di importanti missioni di soccorso in alta quota.