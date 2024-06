Questura, in servizio 18 nuovi agenti

La Questura di Vercelli ha assunto 18 nuovi giovani agenti che saranno in prova sino a inizio ottobre, per poi proseguire il loro incarico nella medesima sede. I neo poliziotti giunti da Scuole di formazione dislocate su tutto il territorio nazionale, Alessandria, Piacenza, Peschiera del Garda, Trieste, Pescara, Caserta, Campobasso e Vibo Valentia, al termine del 225° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, hanno prestato giuramento il 19 giugno scorso.

Nella giornata di martedì, sono stati accolti dal Questore della Provincia di Vercelli, Giuseppe Mariani, dal Vicario, Gonario Antonio Rainone, e dal capo di gabinetto della Questura, Marialba Giangregorio, che, dopo essersi congratulati per il traguardo raggiunto, hanno sottolineato l’importanza e il valore sociale del servizio che i neo poliziotti andranno a espletare. Tre le parole cardine: impegno, sacrificio e responsabilità. Queste sono le caratteristiche che ciascun uomo al servizio dello Stato dovrebbe avere. Questo è ciò che la Polizia di Stato esige da ciascun dipendente.

Gli agenti in prova, che di fatto sostituiranno personale trasferito ad altra sede, saranno affiancati da colleghi più esperti che li guideranno al meglio nell’espletamento delle loro funzioni, al fine di renderli cittadini e poliziotti migliori.