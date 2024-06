Cigliano, primo consiglio comunale con il giuramento di Testore

Cigliano, primo consiglio comunale: alle 21 precise del 20 giugno l’adunanza ha preso il via con il nuovo sindaco Giorgio Testore in veste di presidente. I punti all’ordine del giorno erano istituzionali, valutata senza osservazioni l’eleggibilità degli eletti: Maurizio Regis, Raimonda Bresciani, Emiliano Grigolo, Daniele Rametta, Erminia Ardissino, Francesco De Marco, Gianni Savio, e Piercarlo Carlino per la maggioranza, Diego Marchetti, Stefano Bobba, Bruna Filippi e Giulia Caiazza per la minoranza (divisa in due liste Rinnoviamo Cigliano e Innovazione e tradizione) è stato il momento del giuramento da parte del neo primo cittadino. A cui ha fatto seguito il discorso di insediamento dove è stato sottolineato l’impegno della nuova amministrazione per il bene di Cigliano ed il ringraziamento per il brillante risultato conseguito (51,81%), inoltre non mancheranno il dialogo e il confronto con i cittadini che rappresentano uno dei punti cardine del mandato.

Nominata la giunta che vede Maurizio Regis vicesindaco con deleghe allo sport, associazioni, sanità e informatizzazione, Raimonda Bresciani assessore con deleghe alla cultura, istruzione, scuola, servizi sociali, politiche giovanili, tutela e benessere degli animali, Emiliano Grigolo assessore con deleghe ai lavori pubblici, edilizia privata, ambiente, urbanistica, territorio, viabilità e l’assessore esterno Elisabetta Rossi a cui è stato affidato il bilancio e il patrimonio. Al sindaco le competenze per agricoltura, commercio, personale, sicurezza, protezione civile, rapporti con la minoranza e frazioni. La minoranza ha rivolto un’unica domanda circa il motivo di un assessore esterno al bilancio, la risposta è stata una scelta condivisa dell’intero gruppo Cigliano Futura inerente una questione di competenze.

In conclusione sono state istituite le commissioni elettorali e per l’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Appello. Durante il consiglio comunale è stato osservato un un minuto di silenzio in onore di Franca Perinotti, sindaca di Cigliano dal 1999 al 2004, scomparsa recentemente. Il 27 giugno, ore 19, è in programma il secondo consiglio comunale in cui saranno trattati i seguenti argomenti: approvazione linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente per gli anni 2024-2029 e presa d’atto del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione rifiuti 2024-2025, approvato e validato dal Consorzio COVEVAR e approvazione delle tariffe e scadenze della Tassa sui rifiuti – Tari anno 2024.