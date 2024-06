Presentazione trinese per "Cinquanta raccoRti d’infanzia" di Giulio Dogliotti

«Particolari ringraziamenti - prosegue - al Comune di Trino per il patrocinio e la disponibilità della splendida sede della Biblioteca Civica, per l’accoglienza davvero calorosa del presidente dell’Associazione Culturale” Al Lantarnin Dal Ranatè” Mario Martuzzi, a Cinzia Vanni con la quale ho dialogato e che mi ha amabilmente messo subito a mio agio, alle due lettrici Elisabetta Primavori e Antonella Scutellà, al tecnico audio Pier Furlan e, the last but not the least, alla signora Martuzzi che si è occupate del delizioso rinfresco… Grazie Trino!»