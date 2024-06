Anpi Vercelli: ecco come celebreremo il 6 giugno

Il 6 giugno 2024 sarà una giornata molto importante per ANPI e per tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo

Ricorre infatti l'80° anniversario della sua fondazione: il 6 giugno 1944, a Roma, dal CLN Centro Italia, e saranno organizzati in tutta Italia diversi eventi.

Per ANPI Vercelli la giornata assume ulteriore significato perché festeggeremo in questa data anche il terzo anniversario dell’intitolazione della sede cittadina ad Anna Marengo, la partigiana “Fiamma”, prima coraggiosa dottoressa dei partigiani e poi primo assessore donna della giunta del sindaco Francesco Ansaldi nel 1947

Alla scoperta della Resistenza e della Costituzione

La giornata inizierà con un incontro dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto "Galileo Ferraris" di Vercelli, durante il quale i referenti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli, della CGIL Vercelli-Valsesia, della Consulta Provinciale degli Studenti di Vercelli, i rappresentanti dell'ANPI Provinciale Vercelli e tutti i relatori del progetto “Alla scoperta della Resistenza e della Costituzione”, si confronteranno sul percorso proposto e svolto nell’anno scolastico 2023-

24, in collaborazione con la Dirigente Scolastica e con i docenti dell’IIS “Galileo Ferraris” di Vercelli per diffondere ed approfondire temi relativi alla Costituzione ed alla cittadinanza attiva.

Presentazione di “Storie di coscienti imperfetti”

Si proseguirà nel pomeriggio, alle 18, negli spazi della barocca ex chiesa di San Pietro Martire in via Dante a Vercelli con la presentazione dell’ultimo lavoro di Giacomo Verri, “Storie di coscienti imperfetti”, edito da Wojtek edizioni.

Oratore ufficiale della cerimonia del 25 aprile 2014, Verri è da sempre vicino, e attento studioso, delle dinamiche e dei personaggi della Resistenza, alla quale ha dedicato tutti i suoi lavori precedenti; ora si concentra invece, senza mai dimenticarla del tutto, su una ‘resistenza’ umana più trasversale e universale, quasi del tutto al femminile, che tocca le corde di ognuno di noi. Personaggi e situazioni non obbligatoriamente piacevoli, narrati con uno stile che incrocia il monologo interiore alla prosa più attenta.

Dei suoi ‘coscienti imperfetti’ lo scrittore dialogherà con Elisabetta Dellavalle.

Ingresso libero a tutte e tutti.

Per chiudere la giornata di festeggiamenti ci sarà ad aspettarvi il Comitato cittadino per il taglio della torta di compleanno.

Siete tutte e tutti invitati a partecipare numerosi a questa bella festa di tutti noi antifascisti per condividere una preziosa occasione di partecipazione e condivisione.

