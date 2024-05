Esplorare Cagliari in auto - 5 attrazioni imperdibili

Cagliari è ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Non a caso è una delle città italiane più apprezzate d'Italia, a livello sia nazionale che internazionale. Con il suo centro storico ricco di scorci pittoreschi e panorami mozzafiato, i numerosi parchi e le spiagge, la vivace vita notturna e soprattutto un'atmosfera più rilassata rispetto alle caotiche città del nord, il capoluogo sardo rappresenta il giusto compromesso per chi non vuole rinunciare ai servizi e alle attrazioni di una città, pur essendo a pochi passi dalle bellezze naturali e dal mare. Con un'auto a tua disposizione, puoi facilmente esplorare la città e i suoi dintorni, scoprendo alcuni dei luoghi più affascinanti della Sardegna. Ecco cinque attrazioni imperdibili da visitare a Cagliari in auto:

Bastione di Saint Remy

Il Bastione di Saint Remy è da annoverare tra i complessi monumentali di maggior pregio di Cagliari. L'imponente struttura, realizzata in stile classico, con colonne in pietra calcarea bianca e gialla e capitelli corinzi, è situata nel cuore della città vecchia. Da piazza Costituzione la prima cosa che vedrai è una possente doppia scalinata sormontata da un grande arco. Non temere, se sei pigro, puoi prendere l’ascensore! Una volta raggiunta la cima, ti troverai davanti a una terrazza con panchine e palme. Questo è il luogo ideale per godere di una vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Cagliari e sulla città e scattare foto indimenticabili.

Castello di San Michele

Il castello di San Michele si erge sull'omonimo colle e domina tutta la città di Cagliari. Da qui puoi ammirare la spiaggia del Poetto, la Sella del Diavolo e la laguna di Santa Gilla. Risale al XIV secolo e servì ai conquistatori aragonesi per difendersi dalle invasioni dal nord. Nonostante le numerose trasformazioni subite nel corso dei secoli, ha conservato le tre possenti torri e il profondo fossato. Attualmente il Castello viene utilizzato come sede per mostre temporanee e altri eventi. Il colle su cui è stato edificato è una delle più importanti aree verdi cittadine, ideale per passeggiate rilassanti.

Il Poetto

Il Poetto è una delle spiagge cittadine più belle del Mediterraneo. Questa striscia sabbiosa lunga sei chilometri ospita numerosi uccelli selvatici come le rondini di mare e i cormorani che spesso seguono le loro prede sott'acqua per lunghe distanze e riaffiorano dove meno te lo aspetti. Al mattino presto e al tramonto, quando la spiaggia è meno popolata, puoi goderti il passeggio dei gabbiani.

Basilica di San Saturnino

La Basilica di San Saturnino, una delle chiese più antiche della Sardegna, sorge nel quartiere Villanova del capoluogo sardo. È un esempio lampante di architettura paleocristiana. Basata su una pianta a croce greca, la basilica con cupola fu costruita su una necropoli romana nel V secolo, nel luogo in cui era sepolto Saturnino, un martire locale molto venerato.

Necropoli di Tuvixeddu

La Necropoli di Tuvixeddu è la più grande necropoli punica ancora esistente. Il nome Tuvixeddu, ossia “Colle dei Piccoli Buchi”, dal sardo tuvu che significa “cavità”, si deve alla presenza delle numerose tombe scavate nella roccia calcarea. Molte delle camere sepolcrali erano splendidamente decorate e contenevano anfore e ampolle. Alle pendici del colle Tuvixeddu si trova anche una necropoli romana con tombe monumentali riservate a personaggi illustri dell'epoca.

Conclusione

Oltre a queste cinque, ci sono molte altre attrazioni a Cagliari e nei suoi dintorni. Se hai più tempo a disposizione, potresti visitare il sito archeologico di Nora o fare un'escursione sul Monte Urpinu. Il modo ideale per esplorare il capoluogo sardo e i suoi dintorni è noleggiare un'auto. Ci sono molte compagnie di noleggio auto a Cagliari che offrono una vasta scelta di auto, insieme a tariffe convenienti e condizioni vantaggiose. Dollar Car Rental è una delle migliori soluzioni di autonoleggio in Italia. Dispone di veicoli comodi e affidabili, con cambio sia manuale, sia automatico, andando incontro a qualsiasi esigenza con formule pensate ad hoc per ogni singolo cliente.