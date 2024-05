5 emozionanti gite di un giorno da Torino con la tua auto a noleggio

Torino è una città dove convivono passato e presente, storia e modernità. I suoi monumenti, i caffè storici, i castelli e le antiche dimore testimoniano il suo glorioso passato di prima capitale d’Italia. Non dimentichiamo, però, che il suo importante contributo allo sviluppo scientifico e industriale la rendono anche una delle città più innovative in Europa. In questa città puoi vivere esperienze stimolanti che non hanno nulla da invidiare alle grandi capitali europee. Se dopo qualche giorno a Torino cerchi un cambio di scenario, non devi andare lontano.

Nelle immediate vicinanze ci sono molti posti meravigliosi, ideali per una gita fuoriporta. Ecco una pratica guida con 5 destinazioni imperdibili che puoi visitare prenotando un veicolo presso un’agenzia di autonoleggio Italia.

1. Reggia di Venaria Reale

Grazie alla sua vicinanza al capoluogo piemontese Venaria Reale è un'ottima meta per una gita di un giorno. La Reggia è una delle più imponenti tra le residenze facenti parte della corona di delizie di Casa Savoia. Questa era composta da una quindicina di palazzi maestosi comprendenti giardini e opere d'arte. Alcuni di essi furono progressivamente abbandonati, ma per fortuna altri, tra cui Venaria Reale, rappresentano ancora degnamente la dinastia sabauda. Tra i gioielli lasciati in eredità dai suoi ex sovrani, la reggia di Venaria Reale racchiude un vasto complesso di giardini, una suggestiva fontana, una cospicua Galleria, oltre alle annesse Capella di Sant'Uberto e alle scuderie Juvarra.

2. Abbazia della Sacra di San Michele

L'Abbazia della Sacra di San Michele è uno dei luoghi più misteriosi del Piemonte. Fu costruita alla fine del X secolo sulla sommità del monte Pirchiriano, a 1.000 metri sul livello del mare. Offre un panorama mozzafiato sulla Valle di Susa. L'abbazia ospita le tombe dei membri di Casa Savoia. L’architettura grandiosa e l’intensa atmosfera spirituale dell’abbazia sicuramente renderanno questa gita di un giorno un'esperienza indimenticabile.

3. Parco Nazionale del Gran Paradiso

Il parco è una meta ideale durante tutte le stagioni dell'anno, perché offre una vasta scelta di attività. Trekking, ciaspolate, ma anche rafting e arrampicate. Il parco ospita una fauna ricca e varia e paesaggi incontaminati che lo rendono un luogo unico. E che dire dei borghi che si incontrano lungo il percorso? Con la loro atmosfera sospesa nel tempo meritano decisamente una visita!

4. Alba, capitale delle Langhe, e Barolo

La regione delle Langhe non deve mancare nella lista di gite di un giorno nei dintorni di Torino. Questa regione è la patria di molte specialità culinarie piemontesi. Barolo è probabilmente il borgo più conosciuto delle Langhe grazie al suo rinomato vino rosso, ma ci sono molti altri posti fantastici da visitare. Ecco perché per questa gita di un giorno ti consigliamo di rivolgerti a un’agenzia di autonoleggio Torino per prenotare un veicolo.

5. Forte di Fenestrelle e Usseaux

Un’altra destinazione imperdibile è la fortezza Fenestrelle nella bellissima Val Chisone. Non solo è la fortezza più grande d'Europa, ma è anche la seconda muraglia più grande dopo la Grande Muraglia Cinese. Il capolavoro di architettura militare è costituito in realtà da 3 forti, collegati dalla scala coperta più lunga d'Europa. A breve distanza si trova Usseaux, uno dei borghi più suggestivi d'Italia. Le sue strade strette sono splendidamente decorate e le pareti delle case presentano numerosi murales.

Queste sono solo alcune delle escursioni consigliate nelle vicinanze di Torino. C'è molto altro da vedere ed esplorare. Quando visiti il capoluogo piemontese non dimenticare di riservare un po’di tempo ai dintorni della città sabauda per scoprire borghi pittoreschi e monumenti dal valore inestimabile. Che sia per un solo giorno, un week-end o una settimana, noleggia un'auto con Thrifty Car Rental. Tra la sua vasta scelta di veicoli a tariffe competitive, troverai sicuramente la soluzione perfetta per le tue esigenze.