Il questore socio onorario dell'Associazione Polizia di Stato

Questa occasione è stata propizia per rinsaldare reciproca solidarietà tra Questura e Associazione e ribadire il forte legame che i membri della sezione, con la loro costante presenza presso la sede, mantengono vivo tra il personale in congedo e quello in servizio.

Da parte del Questore, sentimenti di sincera stima e gratitudine nei confronti degli ex appartenenti all’Istituzione per l’attività di volontariato sociale che svolgono, con impegno e dedizione, a favore della cittadinanza e della Polizia di Stato.