Trivero: Auto ribaltata nella notte, conducente alle cure del 118

Nella notte, sotto una pioggia battente, poco dopo mezzanotte e mezza, i Vigili del Fuoco di Biella e quelli di Ponzone sono intervenuti a Trivero (in frazione. Cereie) per un incidente stradale avvenuto autonomamente. All'arrivo il conducente era già fuori dall’abitacolo ed già stato affidato alle cure del Servizio Sanitario. Il mezzo, ribaltato su un lato è stato poi messo in sicurezza mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi e di stabilire la dinamica dell’incidente. Pare che il conducente, un 21enne di Valdilana, fosse con tasso alcoolemico superiore a 1 per cui è stato sanzionato.