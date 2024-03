Torrino, tragedia ai Murazzi. Cade in acqua e annega un 53enne

Prima l'apprensione, poi la tragedia ai Murazzi. Un uomo, infatti, per cause ancora da accertare, è finito nelle acque del Po mentre si trovava lì con la moglie, mentre un ragazzo ventenne si è tuffato nel tentativo di tirarlo fuori dal fiume. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo - Luca Aghemo, di 53 anni - e la donna stavano scattando delle foto.

Nel frattempo è scattata anche la richiesta di aiuto ai soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Poco prima delle 20:30 gli addetti delle squadre 21, Ba e Sub sono riuscite a portare a riva il giovane, mentre dell'uomo non c'erano tracce.



Una ricerca che non ha avuto soste, ma che si è conclusa nel mondo peggiore: il corpo dell'uomo, ormai deceduto, è stato recuperato intorno alle 21.40.