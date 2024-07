Autoarticolato si ribalta sulla A26 a Ghemme

Squadre dei Vigili del Fuoco della Centrale di Novara e del distaccamento volontario di Romagnano sono intervenute oggi sulla rampa del casello di Ghemme, sull'autostrada A26, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato trasportante bancali di cellulosa.

L'autoarticolato si è ribaltato, causando la dispersione del carico sulla carreggiata. Le squadre di soccorso, prontamente giunte sul posto, hanno lavorato per mettere in sicurezza lo scenario e recuperare il mezzo, riposizionandolo in carreggiata. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale per gestire il traffico e svolgere i rilievi del caso.

L'intervento si è concluso, ripristinando la normale viabilità sulla rampa del casello di Ghemme.