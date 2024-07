Biella, 86enne muore investito in via Milano: era di Vigliano Biellese

Si chiamava Emanuele Rey, l'uomo di 86 anni che, nella prima serata di ieri, 3 luglio, è stato investito da un furgone mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il dramma è avvenuto tra Chiavazza e Vigliano Biellese, lungo la via Milano. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Locale.

La tragedia si è consumata poco dopo le 18.30. Sul posto erano presenti molti passanti che hanno assistito impotenti e addolorati al drammatico momento.

L'impatto è stato violento e l'uomo ha riportato gravi ferite che poi sono risultate fatali. Sul posto il 118 per l'assistenza e la Polizia Locale per la raccolta dei rilievi. La strada è stata chiusa alla viabilità per consentire le operazione di soccorso.