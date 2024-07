Gardenville, è il grande giorno: riapre a Biella ad un anno dall'incendio in un'area totalmente rinnovata VIDEO

Si riparte, con grande entusiasmo. A distanza di un anno dal terribile incendio, riapre domani, 6 luglio, alle 8.30, il Gardenville di Biella.

A darne l'annuncio il titolare, Carmine Sorrentino, visibilmente emozionato: “È sicuramente un giorno importante. Finalmente, dopo il disastro dello scorso anno, torniamo a lavorare a contatto con le persone. In tanti, in questi mesi, ci sono stati vicini, con gesti e parole d'incoraggiamento. Non vediamo l'ora di aprire le serrande della nostra attività”.