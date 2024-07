A Palazzo San Francesco la grande mostra dedicata al 'bello' FOTO

Oltre quaranta opere, tra dipinti e sculture in marmo e bronzo, provenienti dai più importanti musei italiani e prestigiose collezioni private, che raccontano i vari “Tempi del Bello”. E' stata inaugurata giovedì sera la nuova mostra ospitata a Palazzo San Francesco. Domodossola si conferma centro della cultura provinciale con un'altra eccezionale esposizione capace di portare opere di grandissimi artisti in città.

“Un altro passo culturale importante per la nostra città” ha detto al vernissage l'assessore alla Cultura Daniele Folino, che come negli ultimi anni, è stato capace insieme al sindaco Lucio Pizzi di costruire una squadra di primissimo livello che ha lavorato mesi per ottenere un risultato che certamente porterà migliaia di persone a Domodossola nei prossimi mesi. I tempi del Bello. Tra mondo classico, Guido Reni e Magritte èstata ideata e curata da Antonio D'Amico, Stefano Papetti e Federico Troletti e realizzata dal Comune di Domodossola in partnership con il Museo Bagatti Valsecchi di Milano e la Fondazione Angela Paola Ruminelli, con il patrocinio della Regione Piemonte e con il sostegno di Morgran Italia S.r.l., Findomo S.r.l., lo Studio ABC della dottoressa Francioli e Ultravox S.r.l., la nostra società editrice.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dal primo cittadino Lucio Pizzi che ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione della grande mostra. Tra i relatori anche Camilla Bagatti Valsecchi, presidente del Museo Bagatti Valsecchi di Milano che ha spiegato come “il fare rete tra il loro museo e l'amministrazione domese, sia la scelta vincente per 'fare' cultura”

I tre curatori hanno sottolineato l'eccezionalità dell'idea progettuale della mostra “unica in Italia ad aver messo insieme opere di diverse epoche, tra dipinti sculture e disegni”. Per Fondazione Angela Paola Ruminelli è invece intervenuto Maurizio Rogora che ha invitato i presenti a “divulgare e promuovere l'idea del bello dopo aver ammirato da vicino la mostra”.

Orari di apertura: giovedì, venerdì, sabato e domenica fino al 29/09/2024 10-13 / 15-18 dal 30/09/2024 10-12 / 15-18.

Orari nei giorni festivi, aperture straordinarie e costi su ww.museicivicidomodossola.it .

Per altre info sulla mostra: www.museicivicidomodossola.it