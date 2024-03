Masserano, camion di trasporto plastica finisce fuori strada

Un automezzo pesante di nazionalità estera, adibito al trasporto di materiale plastico, è finito fuori strada, a lato della carreggiata. È successo nella tarda mattinata di oggi, 29 marzo, sulla Provinciale 317 che da San Giacomo di Masserano porta al comune di Rovasenda.

Il veicolo, ancora per cause da accertare, ha terminato la sua marcia all’interno di un fossato. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di messa in sicurezza assieme ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi che accerteranno l'esatta dinamica dell'accaduto. Il conducente è rimasto illeso.