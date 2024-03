La Questura di Vercelli su facebook e instagram

Anche la Questura di Vercelli approda sui social: aperti i canali Facebook e Instagram per condividere l’attività quotidiana della Polizia di Stato sul territorio della Provincia di Vercelli.

L’idea è quella di consentire una maggiore informazione, con comunicati stampa ed immagini, circa gli interventi e le operazioni compiute sul territorio, nonché la diffusione delle diverse iniziative ed eventi a cui partecipa la Polizia di Stato a Vercelli ed in Provincia.

I canali serviranno quindi per stimolare un dialogo con la cittadinanza, sempre più online, anche ad esempio pubblicando post mirati a tutela degli anziani o contro la violenza di genere.

Non è valida invece per segnalare casi di emergenza. Per quelli, occorrerà sempre contattare il numero unico gratuito 112 oppure recarsi presso gli uffici di Polizia.

Una svolta quindi quella della Questura, che dimostra la volontà di parlare ai giovani – e non solo ai giovani - e di essere sempre più al passo con i tempi e sempre più facilmente raggiungibile, cercando di coinvolgere una platea sempre più ampia di utenza.