Cigliano, presentato il progetto “L’orto di tutti”

Cigliano. Nel tardo pomeriggio di ieri presso il salone della Soms è stato presentato il progetto “L’orto di tutti” (integrato nel bando regionale Invecchiamento attivo sostenuto dal Comune di Cigliano, Regione Piemonte, Ovest Sesia, Coldiretti, Associazione Libera, SerMais e Soms).

Il motore dell’iniziativa è l’Associazione Sogni Scalzi. Come ha illustrato il presidente Fabiola Vecchio oltre a dare vita ad una integrazione tra chi è avanti con l’età ed i giovani, propone un riavvicinamento sinergico alla cultura agricola. Fabiola ha anche sottolineato l’importanza di ridonare nuove aspettative ai terreni confiscati alla criminalità e restituiti alle comunità per scopi partecipativi. Per l’attuazione è stato predisposto un progetto con vari tipi di colture.